El Gobierno alemán da luz verde a la ratificación del acuerdo entre la UE y Mercosur

1 minuto

Berlín, 10 dic (EFE).- El Consejo de Ministros alemán dio este miércoles luz verde a la firma del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, que se negocia desde hace 25 años con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

«El Consejo de Ministros ha aprobado la firma del acuerdo con Mercosur. El acuerdo de asociación representa una profundización de las relaciones entre la UE y una de las regiones más representativas de Latinoamérica», dice un comunicado del Gobierno alemán.

El comunicado también señala que, en tiempos de cambios globales, el acuerdo una señal clara para la cooperación internacional basada en reglas.

Además, agrega, la parte comercial del acuerdo dará impulsos al crecimiento a través de la eliminación de aranceles.

«El acuerdo eliminará aranceles para productos de exportación de la UE como coches o productos textiles a los países de Mercosur. A la vez, se le facilitará a esos países la exportación de carne, azúcar y arroz a la UE», dice el Gobierno.

Otros aspectos del acuerdo que destaca el comunicado son el compromiso común con los principios democráticos y con el Estado de derecho y con la no proliferación de armas de destrucción masiva.

Debido a que se trata de un acuerdo mixto, que toca tanto competencias de la UE como de los Estados miembros, tiene que ser ratificado por todos los Estados miembros de la Unión Europea. EFE

