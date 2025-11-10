El Gobierno alemán desmiente que haya acreditado a un cónsul talibán en Bonn

2 minutos

Berlín, 10 nov (EFE).- El Gobierno alemán desmintió este lunes que haya acreditado a un nuevo cónsul general de Afganistán en Bonn nombrado por el régimen talibán, tal y como había denunciado el propio personal de la representación diplomática, que como protesta dimitió en masa en septiembre.

«Las representaciones afganas siguen siendo dirigidas por personas que fueron enviadas por la República Islámica de Afganistán y acreditadas en Alemania antes del cambio de poder en agosto de 2021», declaró un portavoz del Ministerio de Exteriores, Josef Hinterseher, en una rueda de prensa en Berlín.

Según el razonamiento del portavoz, esto es así porque el consulado general de Bonn se encuentra formalmente bajo la supervisión de la embajada de Afganistán en Berlín, por lo que en estos momentos el puesto de cónsul no está ocupado de manera oficial.

Hinterseher explicó que para que alguien pueda ejercer como cónsul debe recibir para ello el visto bueno de Berlín, algo que, según insinuó, no ha ocurrido en el caso de Bonn.

Por su parte, un portavoz del Ministerio del Interior, al ser preguntado por las preocupaciones expresadas por los vecinos del consulado debido a la posible presencia de funcionarios talibanes, señaló que la situación es observada in situ por las autoridades locales.

«Las autoridades federales dan apoyo en caso de necesidad, en particular en la evaluación de la valoración de amenazas», aseguró.

E consulado afgano en Bonn anunció este domingo en un escueto mensaje en redes sociales y en su página web que se disponía a reanudar su actividad.

El personal de la misión había presentado en septiembre su renuncia en bloque como protesta por lo que denunciaron como «entrega» a los talibanes por parte del Gobierno alemán.

En un comunicado, los trabajadores acusaron entonces a las autoridades alemanas de aceptar el envío de dos diplomáticos talibanes en el marco de sus negociaciones con el Gobierno afgano para deportar a ciudadanos de ese país.

Uno de ellos iba a ser asignado al consulado de Bonn, aseguraron, donde tendría acceso a datos confidenciales de afganos refugiados en Alemania y a otros documentos delicados relacionados con el apoyo que presta esta representación a otras misiones en la UE, Canadá, EE. UU. y Australia.

El Gobierno alemán no reconoce oficialmente al Gobierno talibán, pero ha negociado con ellos un acuerdo para hacer posible la deportación de afganos que hayan cometido delitos en Alemania. EFE

cph/cg