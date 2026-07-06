El Gobierno alemán enfatiza su apoyo a Ucrania en vísperas de la cumbre de la OTAN

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Berlín, 6 jul (EFE).- El Gobierno alemán enfatizó este lunes su apoyo a Ucrania frente a la guerra de agresión rusa, tras un encuentro del Consejo de Seguridad Nacional de Alemania bajo la dirección del canciller germano, Friedrich Merz, en la víspera de la cumbre de la OTAN en Ankara.

«El Gobierno alemán seguirá apoyando a Ucrania con decisión y aumentará junto a sus socios la presión contra Rusia», indicó en un comunicado el portavoz de la Cancillería alemana, Stefan Kornelius.

Este mensaje del Ejecutivo germano trascendió tras una reunión del Consejo de Seguridad Nacional alemán, foro que reúne a ocho ministros clave del Ejecutivo, entre ellos los de Defensa, Exteriores, Interior, Finanzas, Economía y Justicia.

En dicha reunión, el canciller y sus ministros abordaron la guerra de Ucrania y el apoyo del Gobierno de Alemania a Kiev frente a Rusia.

«El objetivo del Gobierno federal sigue siendo llevar a cabo negociaciones serias para alcanzar una paz justa y duradera. Alemania apoya la propuesta ucraniana de que Ucrania mantenga conversaciones directas con Rusia, con la participación de Europa y Estados Unidos», señaló el Ejecutivo germano.

En su reunión, el Consejo de Seguridad Nacional también abordó asuntos como la «defensa integral» y la «inteligencia artificial», según Kornelius. EFE

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