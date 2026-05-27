El Gobierno alemán propone ley para pasar a la «defensa activa» contra los ciberataques

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Berlín, 27 may (EFE).- El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, presentó este miércoles tras su aprobación en Consejo de Ministros un proyecto de ley para pasar a la «defensa activa» contra los ciberataques, que calificó de «creciente amenaza», en lugar de limitarse a la prevención.

En una comparecencia en Berlín el ministro aseguró que Alemania es uno de los principales objetivos a nivel mundial de unos ciberataques que golpean sectores como la economía, la industria, la ciencia, la administración o la política y en los que con frecuencia están implicados también actores estatales.

«Los objetivos son el sabotaje, el espionaje, la desinformación y la extorsión, pero también la desestabilización de nuestra sociedad, la demostración de fuerza en el espacio digital y a veces la preparación de una escalada militar convencional», afirmó.

Dobrindt señaló que la primera medida siempre es la prevención, a través de la protección de los propios sistemas informáticos, algo que, sin embargo, a día de hoy ya no es «suficiente».

Por ello, el proyecto de ley, que todavía tendrá que recibir el visto bueno del Parlamento, plantea aumentar las competencias de la Policía de Investigaciones Criminales (BKA), la Policía Federal y de la Agencia Federal para la Seguridad Informática (BSI), de manera que en el futuro puedan intervenir activamente en los sistemas de los que emana el peligro.

«En el futuro vamos a poner al agresor en el punto de mira: sus servidores, su software, su estrategia», afirmó el ministro, y agregó que «podremos perturbar y destruir los sistemas, el software, los servidores usados por los atacantes, aunque esas estructuras estén en el extranjero».

Técnicamente los cuerpos de seguridad disponían ya de esta posibilidad, pero no podían usarla legalmente, explicó y subrayó que no se trata de cometer «actos de venganza» sino de defenderse contra un peligro activo.

«Quien nos ataque en un futuro debe contar con que perturbemos y destruyamos su infraestructura. La prevención es siempre la primera medida que se usa, pero una ciberdefensa activa nos pondrá en mejor situación para defendernos contra la creciente amenaza en la red», remachó. EFE

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