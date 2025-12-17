El Gobierno alemán quiere facilitar la caza de lobos para proteger mejor al ganado

Berlín, 17 dic (EFE).- El Gobierno alemán aprobó este miércoles incluir al lobo en la ley de caza federal a fin de proteger mejor al ganado, lo que permitirá un abatimiento más sencillo, informó el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Regionales.

«Para muchos ganaderos, cada ataque no solo supone pérdidas económicas, sino también un gran desgaste emocional», señaló en un comunicado el ministro responsable de la cartera, Alois Rainer.

Indicó que la inclusión del lobo en la ley de caza «permitirá actuar allí donde cercas o perros pastores ya no sean suficientes, especialmente en regiones alpinas».

La medida permitirá en concreto a los estados federados de Alemania implementar un manejo regional de la población; es decir, en regiones con alta densidad de lobos y estado de conservación favorable se podrán establecer planes para regular el número de lobos en un periodo de caza que irá del 1 de julio al 31 de octubre.

Si los lobos superan las medidas de protección y hieren o matan ganado, se permitirá «una retirada» más sencilla y legal de los lobos, con independientemente de su estado de conservación.

En algunas regiones de Alemania la protección preventiva del ganado (por ejemplo, cercas) no es posible debido a la geografía, como pendientes, tipo de suelo o proximidad a diques, como es el caso en los Alpes o en las costas.

Allí los estados federados podrán designar áreas de pastoreo donde se garantice la protección del ganado mediante la retirada de lobos.

Las poblaciones de lobos en Europa han crecido significativamente en los últimos diez años, de 11.200 ejemplares en 2012 a más de 20.300 en 2023, según el Gobierno germano.

Actualmente, Alemania cuenta con 209 manadas de lobos, principalmente en Brandeburgo, Baja Sajonia y Sajonia.

Paralelamente, aumentan los ataques a ganado, asegura el Ejecutivo de Friedrich Merz, ya que en 2024, alrededor de 4.300 animales de granja, principalmente ovejas y cabras, fueron atacados por lobos, incluso con medidas de protección como cercas y perros pastores.

Este año, Alemania notificó a la Comisión Europea (CE) que el lobo se encuentra en un «estado de conservación favorable» en las regiones atlántica y continental, lo que permite a los estados federados implementar un manejo regional de esos animales.

A principios de año, el lobo fue reclasificado de «estrictamente protegido» a «protegido» en la Convención de Berna. EFE

cae/acm