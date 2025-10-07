El gobierno alemán quiere que la UE levante el fin de los vehículos térmicos previsto en 2035

El canciller alemán Friedrich Merz declaró el lunes que desea el levantamiento de la prohibición prevista por la Unión Europea en 2035 de la venta de vehículos térmicos, a causa de las dificultades actuales de la industria automotriz.

«No quiero que Alemania sea uno de los países que apoyan esta mala prohibición», declaró Merz en una entrevista con la cadena NTV.

El sector automotriz alemán está en dificultades frente a la competencia china en el sector eléctrico, y BMW, Mercedes y Volkswagen expresaron públicamente sus dudas sobre el objetivo fijado por Bruselas.

El mes pasado, la Comisión Europea anunció que examinaría «lo más pronto posible» esta prohibición.

Los textos actuales prevén un reexamen de esta medida en 2026, pero los industriales abogan por un calendario acelerado, con la esperanza de obtener adaptaciones ante las grandes dificultades que atraviesa su sector.

La industria automotriz de la primera economía de Europa fue duramente afectada por la feroz competencia en el mercado chino, la baja demanda y una transición hacia los vehículos eléctricos más lenta de lo previsto.

A comienzos del mes, el constructor de vehículos deportivos Porsche, una filial de VW, anunció que aplaza el despliegue de sus vehículos eléctricos a causa de la baja demanda.

