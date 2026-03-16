El Gobierno alemán reitera que una adquisición hostil de Commerzbank sería inaceptable

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Berlín, 16 mar (EFE).- El Gobierno alemán reiteró este lunes que una adquisición hostil del banco germano Commerzbank, en el que el Estado controla aún un 12 % del capital social, por parte de la entidad financiera italiana UniCredit sería «inaceptable», dada su importancia sistémica, aunque corresponderá al segundo mayor banco privado de Alemania decidir sobre su futuro.

«La posición del Gobierno Federal al respecto es conocida y no ha cambiado en ningún punto. El Estado apoya la estrategia de independencia de Commerzbank. Una adquisición hostil, especialmente teniendo en cuenta que Commerzbank es un banco de importancia sistémica, no sería aceptable», señaló en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Finanzas, Maximilian Kall.

Indicó que el Gobierno toma nota del anuncio de UniCredit de este lunes, que informó que presentará una opa voluntaria sobre el banco alemán mediante un canje de acciones, con el objetivo de superar el umbral del 30 % del capital social, si bien aseguró que no quiere tomar el control de la entidad germana.

El portavoz recalcó que, de momento, solo existe un anuncio de parte de UniCredit, que controla actualmente un 29,9 % de Commerzbank, pero todavía no una oferta formal.

Si el banco con sede en Milán presenta una oferta formal, entonces corresponderá al Consejo de Administración y al Consejo de Supervisión de Commerzbank examinarla y emitir una recomendación a los accionistas», señaló Kall.

«El Gobierno no es una autoridad supervisora. La supervisión de Commerzbank corresponde al Banco Central Europeo (BCE), que es independiente, como ustedes saben, en sus evaluaciones», subrayó.

Si se tratara de decidir si UniCredit puede superar el umbral del 30 % de participación, esa revisión «se realizaría de forma completamente independiente»,

Habría un examen en materia de competencia por parte de la Oficina Federal de Carteles (Bundeskartellamt) si se llegara a ese punto, y esta institución también actúa de manera independiente, sostuvo.

«Por lo tanto, no somos la autoridad supervisora, pero la posición del Gobierno Federal es muy clara: desde nuestro punto de vista, una adquisición hostil no sería aceptable», reiteró.

Preguntado por qué el Gobierno está en contra de una adquisición de Commerzbank cuando impulsa por otro lado enérgicamente una Unión de los mercados de Capitales en Europa y cuando puede surgir ahora la posibilidad de crear un campeón europeo, el portavoz señaló que no hay una relación directa entre ambas cuestiones.

«El Gobierno observa que Commerzbank tiene éxito con su estrategia de independencia. Por lo tanto, en este caso concreto analizamos específicamente a Commerzbank y no vemos una relación directa con los esfuerzos generales relacionados con la Unión de los Mercados de Capitales o la Unión Bancaria, cuyo objetivo es profundizar los mercados financieros en Europa», sostuvo.

«Esta es una prioridad del ministro de Finanzas (Lars Klingbeil), que también la impulsa junto con seis grandes economías dentro de la Unión Europea (UE), pero eso no tiene nada que ver con intentos de una adquisición hostil de Commerzbank; hay que separar claramente ambas cuestiones», enfatizó. EFE

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