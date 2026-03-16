El Gobierno alemán reitera que una adquisición hostil de Commerzbank sería inaceptable

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(actualiza con información de Oficina de Defensa de Competencia y de la Agencia de Supervisión Financiera)

Berlín, 16 mar (EFE).- El Gobierno alemán reiteró este lunes que una adquisición hostil del banco germano Commerzbank -en el que el Estado tiene una participación del 12 %- por parte de la entidad financiera italiana UniCredit sería «inaceptable», dada su importancia sistémica, aunque corresponderá al segundo mayor banco privado de Alemania decidir sobre su futuro.

«La posición del Gobierno Federal al respecto es conocida y no ha cambiado en ningún punto. El Estado apoya la estrategia de independencia de Commerzbank. Una adquisición hostil, especialmente teniendo en cuenta que Commerzbank es un banco de importancia sistémica, no sería aceptable», señaló en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Finanzas, Maximilian Kall.

Indicó que el Gobierno toma nota del anuncio de UniCredit de este lunes, que informó que presentará una opa voluntaria sobre el banco alemán mediante un canje de acciones, con el objetivo de superar el umbral del 30 % del capital social, si bien aseguró que no quiere tomar el control de la entidad germana.

El portavoz recalcó que, de momento, solo existe un anuncio de parte de UniCredit, que controla actualmente un 29,9 % de Commerzbank, pero todavía no una oferta formal.

«Si el banco con sede en Milán presenta una oferta formal, entonces corresponderá al Consejo de Administración y al Consejo de Supervisión de Commerzbank examinarla y emitir una recomendación a los accionistas», señaló Kall.

«El Gobierno no es una autoridad supervisora. La supervisión de Commerzbank corresponde al Banco Central Europeo (BCE), que es independiente, como ustedes saben, en sus evaluaciones», subrayó.

Si se tratara de decidir si UniCredit puede superar el umbral del 30 % de participación, esa revisión «se realizaría de forma completamente independiente», indicó.

Llegado a ese punto habría un examen en materia de competencia por parte de la Oficina Federal de Defensa de la Competencia (Bundeskartellamt), que, dijo Kall, también actúa de manera independiente.

«Por lo tanto, no somos la autoridad supervisora, pero la posición del Gobierno Federal es muy clara: desde nuestro punto de vista, una adquisición hostil no sería aceptable», reiteró.

El Bundeskartellamt autorizó en abril pasado a UniCredit la adquisición del 29,9 % del capital de Commerzbank.

Según dijo este lunes a EFE la Oficina de Defensa de la Competencia, en realidad hasta una «adquisición de control» -lo que podría darse si se adquieren participaciones superiores al 50 % o si se obtiene una mayoría en el derecho de voto-, no haría falta una nueva notificación.

Sin embargo, en ese caso se cumpliría el supuesto de concentración según el Reglamento europeo de concentraciones, por lo que la operación ya no tendría que notificarse ante el Bundeskartellamt germano, sino ante la Comisión Europea (CE).

UniCredit espera un canje de acciones de 0,485 acciones de UniCredit por cada acción de Commerzbank, lo que corresponde a un precio de 30,8 euros por acción del banco alemán o una prima del 4 % con respecto al precio de cierre del 13 de marzo de 2026.

La relación de canje de la oferta será determinada en los próximos días por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera (BaFin), que no quiso comentar el caso por motivos de confidencialidad.

La BaFin dispone de un plazo de 10 días laborables prorrogable por otros cinco para decidir sobre la publicación de la oferta, mientras que posteriormente los accionistas de Commerzbank contarían con un periodo de entre cuatro y 10 semanas para decidir si la aceptan.

Preguntado por qué el Gobierno está en contra de una adquisición de Commerzbank cuando impulsa por otro lado enérgicamente una Unión de los Mercados de Capitales en Europa y cuando puede surgir ahora la posibilidad de crear un campeón europeo, Kall señaló que no hay una relación directa entre ambas cuestiones.

«El Gobierno observa que Commerzbank tiene éxito con su estrategia de independencia. Por lo tanto, en este caso concreto analizamos específicamente a Commerzbank y no vemos una relación directa con los esfuerzos generales relacionados con la Unión de los Mercados de Capitales o la Unión Bancaria, cuyo objetivo es profundizar los mercados financieros en Europa», sostuvo. EFE

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