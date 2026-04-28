El Gobierno alemán resalta necesidades de infraestructura y energía para desarrollar la IA

2 minutos

Berlín, 28 abr (EFE).- La ministra de Economía y Energía de Alemania, Katherina Reiche, resaltó este martes las necesidades en materia de infraestructura digital y energía para abastecer las capacidades de los centros de datos que, a su juicio, son imprescindibles para el desarrollo del potencial tecnológico y económico de la Inteligencia Artificial (IA).

«Los centros de datos tienen prioridad, o de lo contrario seremos clientes en esferas tecnológicas extranjeras», dijo en Berlín al hacer público un informe elaborado por una comisión de expertos sobre cómo desarrollar un economía de la IA competitiva y soberana.

La ministra subrayó que el año pasado la creación de empresas emergentes del ámbito de la IA aumentó en un 29 % y las nuevas patentes en un 12 %, lo que sitúa a Alemania segunda a escala global después de EE. UU., pero que pese a ello es preciso dar más pasos.

«Primero, tenemos que tener una mejor infraestructura digital; segundo, más acceso a datos y a las capacidades de los centros de datos; tercero, más innovación y, cuarto, una ley de competencia más consecuente», resumió las recomendaciones del informe.

En paralelo, dijo Reiche, hay que tener en cuenta los «límites físicos» que suponen las redes eléctricas, el agua, la producción de chips y la existencia de centros de datos.

«El consumo de electricidad de la IA aumenta en un porcentaje de dos dígitos. Quien quiera capacidades de IA necesita redes, energía, espacio», explicó, tras señalar que los centros de datos en ocasiones consumen la misma energía que «ciudades enteras».

En este sentido, la política conservadora enfatizó que estos centros reclaman «de forma permanente» mucha electricidad que se debe suministrar «sin interrupción», por lo que a su juicio por el momento no es viable suplir sus necesidades con energías renovables.

«Las renovables tienen un papel, pero en cualquier caso hacen falta centrales eléctricas capaces de operar en modo de carga base», dijo, aludiendo a las centrales que funcionan de forma continua, como las de carbón, de gas o las hidroeléctricas.

La estrategia energética de Reiche pasa, entre otros, por volver a impulsar las centrales de gas para asegurar el abastecimiento de electricidad en los momentos de escasa producción de las renovables. EFE

cph/cae/cc

(foto)