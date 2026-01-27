El Gobierno alemán y la UE recuerdan a víctimas en el Día de la Memoria del Holocausto

Berlín, 27 ene (EFE).- El Gobierno alemán y el comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner, rindieron este martes en Berlín homenaje a las víctimas del nacionalsocialismo con ocasión del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.

«Nuestra responsabilidad histórica permanece: el antisemitismo no tiene sitio en Alemania», escribió en sus redes sociales el canciller alemán, Friedrich Merz.

«Recordamos el asesinato sistemático de judíos y judías, en el día de hoy de recuerdo del Holocausto igual que cualquier otro día. Nunca más puede ocurrir algo así», enfatizó.

Por su parte, el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, participó junto con Brunne, en una ceremonia en el Monumento a los Judíos de Europa Asesinados, en el corazón de Berlín.

En un mensaje en X, Brunner afirmó que la cultura judía forma parte de la historia europea, un legado que hay que proteger y alimentar tanto a día de hoy como en el futuro.

«La memoria garantiza que nunca olvidemos la verdad histórica. Recordamos, juntos», insistió.

Brunner y Dobrind depositaron en el monumento coronas de flores junto con el presidente del Consejo Central de los Judíos en Alemania, Josef Schuster.

Este martes también visitó el lugar el ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, quien recordó en sus redes sociales que hoy hace 81 años fue liberado el campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz.

«Auschwitz representa el crimen monstruoso de la Shoah. Un crimen que fue planificado por alemanes, ejecutado por alemanes y ordenado en lengua alemana. Es nuestra responsabilidad (…) preservar la memoria de esta injusticia inconmensurable», afirmó.

El Monumento a los Judíos Asesinados de Europa es el principal memorial del Holocausto en Alemania. Fue inaugurado el 10 de mayo de 2005 y está compuesto por un campo de 2.710 estelas de cemento diseñado por Peter Eisenman en 19.073 metros cuadrados y un Centro de Información subterráneo.

La Cámara Baja del Parlamento alemán o Bundestag homenajeará a las víctimas del Holocausto este miércoles, en un acto solemne en el que intervendrá la superviviente de Auschwitz Tova Friedman, que fue internada en el campo a los cinco años de edad.

El Día de Recuerdo al Holocausto fue introducido en Alemania en 1996, bajo la presidencia de Roman Herzog, pero en la misma fecha la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó en 2005 el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, para recordar la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz por tropas soviéticas el 27 de enero de 1945.

El de Auschwitz-Birkenau era en 1945 el mayor campo de concentración nazi y se estima que allí fueron asesinadas aproximadamente un millón de personas judías, así como otros 200.000 individuos seleccionados por su pertenencia étnica, su orientación sexual o por ser prisioneros de guerra soviéticos. EFE

