El Gobierno aprueba la extradición a EEUU de un dominicano acusado de poseer heroína

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Santo Domingo, 20 jun (EFE).- El Gobierno aprobó la extradición de un ciudadano dominicano a Estados Unidos acusado en 2019 en un tribunal de Nueva Jersey de poseer con intención de distribuir 200 gramos o más de una sustancia «que contiene una cantidad detectable de heroína».

Se trata de Rafael Antonio Castro Facenda, quien en audiencia pública en la República Dominicana el 9 de junio de este año aceptó voluntariamente ante los magistrados de dicha Sala su entrega a las autoridades de los Estados Unidos para ser juzgado, informó este sábado Presidencia.

El presidente de la República, Luis Abinader, firmó este viernes el decreto mediante el que se dispone la entrega de este ciudadano a los Estados Unidos. EFE

pma