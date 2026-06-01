El gobierno argentino anuncia una inversión de 8.000 millones de dólares de laboratorios extranjeros

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El gobierno argentino anunció el viernes que laboratorios farmacéuticos de capitales extranjeros proyectan invertir 8.000 millones de dólares para investigaciones clínicas en el país sudamericano durante los próximos seis años, según un comunicado.

El anuncio se dio tras una reunión entre el presidente argentino, Javier Milei, y representantes de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe), que reúne a empresas multinacionales del rubro farmacéutico.

«La inversión, impulsada por las empresas nucleadas en CAEMe, permitirá expandir el desarrollo de investigaciones biomédicas de alta complejidad en distintas jurisdicciones del país», señala el comunicado de la Presidencia publicado tras la reunión.

El comunicado no explicita qué empresas realizarán las inversiones ni el monto que aportará cada una.

El anuncio se da en pleno debate por la reforma de la Ley de Patentes local, un reclamo de Estados Unidos vinculado al Acuerdo Recíproco de Comercio e Inversiones que Milei firmó con su aliado Donald Trump en febrero.

Estados Unidos pretende que se extiendan los plazos de exclusividad para las patentes de medicamentos.

Los laboratorios argentinos rechazan la modificación y el oficialismo postergó sin fecha su tratamiento en el Congreso.

Actualmente más de 50.000 pacientes participan en alrededor de 1.000 estudios clínicos que se desarrollan en el país, según datos de la CAEMe, que señala que sus empresas generan 360 millones de dólares en exportaciones al año y 9.000 empleos directos en Argentina.

tev/mvl