El Gobierno argentino aplica nueva reducción de los derechos de exportación de granos

2 minutos

Buenos Aires, 12 dic (EFE).- El Gobierno de Argentina formalizó este viernes una nueva reducción de los derechos de exportación, entre uno y dos puntos porcentuales, para los granos y subproductos de la soja, maíz, trigo, girasol y otros cultivos y derivados, a través de la publicación de un decreto en el Boletín Oficial.

El decreto establece reducciones permanentes en las alícuotas (coeficiente que se aplica para calcular el tributo) aplicadas al sector agrario, una medida que anunció el pasado martes el ministro de Economía, Luis Caputo, y que calificó de “nuevo paso en el camino del alivio fiscal para el sector agropecuario».

Según lo publicado en el Boletín oficial, la alícuota de la soja bajará del 26 % al 24 %; sus subproductos, del 24,5 % al 22,5 %; trigo y cebada, del 9,5 % al 7,5 %; maíz y sorgo, del 9,5 % al 8,5 %; y girasol, del 5,5 % al 4,5 %.

El Gobierno argentino ya había aplicado en julio de 2025 una reducción de los derechos de exportación de estos granos que, según los datos publicados en el Boletín Oficial, produjo «un incremento de los montos y volúmenes exportados».

Las 86.520.000 toneladas de granos exportadas, por un valor de 28.875 millones de dólares, representaron un incremento del 10 % en volumen y 5 % en términos de ingresos con respecto a 2024, según datos oficiales.

Según el ministro de Economía, la iniciativa «busca mejorar la competitividad de la agroindustria, uno de los motores más potentes de la economía argentina», sector que concentra cerca del 60 % de las exportaciones argentinas.

Argentina, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de grano, espera para el próximo año un aumento en el ingreso de divisas por las ventas derivadas de la campaña agrícola 2025/2026, que se prevé será récord.

Gracias a un clima más húmedo, la campaña 2025/2026 de Argentina -que comenzó en septiembre y concluirá en agosto del próximo año- podría superar las 146 millones de toneladas e generar ingresos por exportaciones en el orden de los 34.800 millones de dólares, según proyecciones de la Bolsa de Comercio de la ciudad argentina de Rosario, publicadas en noviembre.

Argentina es el primer exportador mundial de aceite de soja, el segundo en harina de soja y quinto de porotos de soja, productos que constituyen el principal grupo de productos exportador del país suramericano, con ventas al exterior por 8.593 millones de dólares en el primer semestre de este año, lo que representa el 21,6 % del total de las exportaciones argentinas, según datos oficiales. EFE

