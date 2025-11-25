El Gobierno asegura la protección a las aerolíneas españolas tras advertencia de Venezuela

Madrid, 25 nov (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que todas las empresas españolas van a tener siempre la protección del Gobierno tras la advertencia de Venezuela de que retirará el derecho a vuelo a las aerolíneas que suspendieron sus trayectos a Caracas si no los retoman.

Albares, en declaraciones a los medios en el Senado, aludió a la situación de cancelación de vuelos de compañías aéreas españolas y de otros países después de la alerta emitida el pasado viernes por las autoridades estadounidenses, que instaron a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del mar Caribe.

Un aviso que se ha hecho en medio del despliegue militar que EE.UU. mantiene en la zona para luchar contra el narcotráfico.

Por su parte, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) envió una orden de retomar los vuelos en un plazo máximo de 48 horas a las aerolíneas que los suspendieron.

Entre las líneas que han suspendido sus vuelos figuran las españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra, así como las compañías TAP, Avianca, Latam, Turkish Airlines y GOL.

Además, el titular español de Exteriores actualizó sus recomendaciones para viajar a Venezuela al añadir la «incertidumbre» que ha generado la suspensión temporal de vuelos con destino o procedentes de este país, recomendando a los viajeros mantenerse debidamente informados sobre posibles actualizaciones.

Y al no haber variado la situación de tensión política y social que atraviesa el país tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el Ministerio reitera su sugerencia de no viajar a este país salvo que sea necesario. EFE

