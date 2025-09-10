The Swiss voice in the world since 1935

El Gobierno austríaco propone prohibir el velo islámico en los colegios a menores de 14

Viena, 10 sep (EFE).- El Gobierno austríaco ha acordado este miércoles un proyecto de ley para prohibir a las niñas menores de 14 años el uso del velo islámico en escuelas pública o privadas, y que contempla multas de hasta 1.000 euros en caso de incumplimiento.

«El velo infantil limita la visibilidad y la libertad de las niñas, por lo que es claramente un signo de opresión», ha señalado la ministra de Integración, la conservadora Claudia Plakolm, ante los medios.

El Gobierno, formado por conservadores, socialdemócratas y liberales, argumenta en su propuesta que las niñas menores de edad «deben ser protegidas contra la segregación y la opresión», informa la radiotelevisión austríaca ORF.EFE

