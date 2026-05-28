El Gobierno búlgaro, decidido a aumentar el gasto de defensa al 5 % que pide la OTAN

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Sofía, 28 may (EFE).- El Gobierno de Bulgaria, uno de los países más pobres de la Unión Europea, se ha mostrado este jueves decidido a aumentar su gasto militar desde el actual 2 % de su PIB hasta el 5 % acordado por la OTAN en junio de 2025.

«Hemos alcanzado el umbral del 2 %. Estamos decididos a dar el siguiente paso, aumentando gradualmente nuestro presupuesto al 5 % para cumplir con nuestro compromiso en materia de defensa», aseguró el primer ministro búlgaro, Rumen Radev, a los medios de su país antes de reunirse en Bruselas con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Radev, un exgeneral de la Fuerza Aérea considerado prorruso, declaró que tener sólidas inversiones en capacidad militar es esencial para garantizar la protección del territorio de Bulgaria y de la OTAN en un momento que calificó de «extremadamente difícil», informa la radio pública BNR.

«Creo que la guerra en Ucrania demuestra que debemos contar con personal dedicado y motivado», enfatizó el primer ministro búlgaro, que se opone a brindar ayuda al país atacado por Rusia y aboga por que Europa inicie negociaciones con Moscú para acabar con la guerra.

Por su parte, Rutte elogió a Bulgaria y destacó su importante labor en la protección del flanco oriental de la OTAN.

«Juegan un papel clave en la región del Mar Negro, que es de vital importancia para la Alianza» dijo el secretario general de la OTAN en la rueda de prensa conjunta.

Está previsto que Radev se reúna hoy con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en su primera visita a Bruselas tras su elección como primer ministro el 8 de mayo. EFE

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