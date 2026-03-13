El Gobierno boliviano anuncia que el supuesto narco Marset fue trasladado a EE.UU.

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La Paz, 13 mar (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, confirmó este viernes la captura del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, el tercero más buscado por la DEA estadounidense, y calificó el operativo como un «hecho histórico» que concluyó con su «expulsión» a Estados Unidos.

«Un hecho histórico para la región y la humanidad, uno de los narcotraficantes más grandes del continente ha caído bajo el rigor y capacidades del Estado», indicó Paz en una conferencia de prensa desde la sede del Ejecutivo en La Paz.

Asimismo agradeció la cooperación de «países vecinos» por su ayuda en el operativo que se realizó en la región de Santa Cruz y aseguró que no hubo ninguna «baja institucional» durante la captura.

Paz dijo que la captura de Marset esta madrugada «marca un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado y reafirma la voluntad del Gobierno (boliviano) en la lucha contra las mafias nacionales e internacionales».

«Esta no es una victoria del Gobierno nacional, es una victoria de todos los bolivianos y las bolivianas», remarcó el jefe de Estado, acompañado por el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, y el comandante de la Policía, Mirko Sokol.

Oviedo dijo que la tarea de inteligencia y seguimiento al uruguayo se realizó «hace varias semanas» y en «absoluta discreción», con el fin de «proceder a la captura y posterior expulsión» a Estados Unidos de Marset.

La operación se efectuó a las 3.00 hora local (6.00 GMT) en dos casas: una en la que se encontraba el grupo de seguridad, conformado por tres hombres y una mujer, y otra a ocho minutos de distancia, donde estaba descansando Marset, relató.

El ministro detalló que primero se intervino la residencia del grupo de seguridad y casi de inmediato la vivienda en la que estaba el supuesto narcotraficante, quien «guardó silencio todo el tiempo» y fue tratado «sin violencia física ni psicológica».

La fuerza antidrogas trasladó a Marset al aeropuerto de Viru Viru, en donde subió a un avión que lo llevó hacia Estados Unidos, mientras que los miembros de su seguridad están en dependencias de la fuerza anticrimen en Bolivia, añadió.

Oviedo resaltó que la acción fue realizada por la Policía Boliviana y que «no hubo participación de la DEA», organización que se limitó a trasladar a Marset a Estados Unidos para cumplir con un mandamiento de captura.

Marset estuvo prófugo de la Justicia boliviana desde mediados de 2023, cuando salió a la luz el estilo de vida que llevaba en Santa Cruz, donde incluso llegó a fundar y ser jugador de un equipo de fútbol de segunda división en Bolivia: Los Leones del Torno.

Está acusado de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas y también es requerido por la justicia de Bolivia, Uruguay, Brasil, la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Europol e Interpol.

Desde mayo de 2025, la DEA incluyó a Marset entre los fugitivos más buscados y en febrero de este año pasó a ocupar el tercer puesto en su lista de prioridades, tras confirmarse la muerte del mexicano «El Mencho», líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. EFE

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