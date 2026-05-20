El Gobierno brasileño alerta sobre proyectos de ley que amenazan la lucha contra la tala

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São Paulo, 20 may (EFE).- El Gobierno brasileño alertó este miércoles sobre una batería de proyectos de ley en trámite en el Congreso que amenazan la capacidad de las autoridades para combatir la deforestación en la Amazonía y otros ecosistemas.

El ministro de Medioambiente, João Paulo Capobianco, advirtió durante una rueda de prensa que estas medidas en discusión en la Cámara de Diputados son una «acción coordinada» y pueden suponer un «retroceso inimaginable» en la protección de la naturaleza.

Capobianco añadió que los proyectos de ley «interfieren directamente en la gestión ambiental» y tienen una repercusión «muy amplia y grave» sobre los esfuerzos del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ha logrado reducir las tasas de deforestación en la Amazonía en los últimos años.

Dos de los proyectos buscan retirarle al Gobierno herramientas fundamentales en el combate a la tala, como el uso de imágenes satelitales para detectar crímenes ambientales y establecer sanciones cautelares por vía remota.

«Eso impediría al Poder público actuar con la eficacia necesaria», declaró el ministro.

Además, el Ejecutivo perdería la capacidad de compartir datos públicos sobre propiedades rurales con instituciones financieras, lo que imposibilitaría la restricción de la concesión de créditos en caso de ilegalidades.

Otra propuesta pretende alterar el Código Forestal para quitarle la protección contra la tala ilegal a las áreas de vegetación nativa que no sean consideradas selváticas.

De ser aprobada, abriría las puertas a la destrucción de vegetación en ecosistemas tan biodiversos como el Cerrado, la gran sabana tropical que ocupa el centro de Brasil, o el Pantanal, el mayor humedal del planeta.

Asimismo, un proyecto busca obligar al Ministerio de Medioambiente a pedir una opinión vinculante del Ministerio de Agricultura cuando el primero quiera incluir en la lista una nueva especie amenazada de extinción.

Por último, los diputados también prevén discutir la reducción del nivel de protección sobre el 40 % de la Selva Nacional de Jamanxim, ubicada en una región amazónica acechada por la expansión de la agricultura.

El Congreso brasileño, donde hay una mayoría de legisladores abiertamente asociados al sector agropecuario, ya aprobó en los últimos años medidas que van en sentido contrario a los esfuerzos del Gobierno.

Uno de estos retrocesos fue la flexibilización de los procesos de licenciamiento ambiental para autorizar más rápidamente obras.EFE

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