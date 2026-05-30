El Gobierno brasileño lanza una plataforma de ‘streaming’ para «democratizar» la cultura

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São Paulo, 30 may (EFE).- El Gobierno brasileño lanzó este sábado durante un acto en Río de Janeiro una plataforma de ‘streaming’ gratuita, con producciones audiovisuales del país suramericano, para «democratizar» el acceso a la cultura.

La plataforma, llamada ‘Tela’ («pantalla», en portugués), contiene 555 títulos, entre largometrajes, cortos, episodios de series y documentales, pero el objetivo es llegar a los 1.000 títulos próximamente.

Entre las películas disponibles figuran clásicos del cine brasileño como ‘Dios y el diablo en la tierra del sol’ (1964), del director Glauber Rocha; ‘Carandiru’ (2003), de Héctor Babenco, y ‘Las dos Irenes’ (2017), de Fabio Meira.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacó la importancia de una plataforma como esta porque el país, según él, está «muy acostumbrado a la cultura extranjera».

«Va a contribuir a elevar la comprensión sobre un país llamado Brasil», declaró, antes de afirmar que los ciudadanos pueden conocer la «razón de ser» de la nación a través del cine.

Por su parte, la ministra de Cultura, la cantante Margareth Menezes, enmarcó el lanzamiento en la necesidad de asegurar el derecho a la cultura y de «fortalecer la soberanía».

«Hay un embudo muy grande en la cuestión de la distribución de la producción audiovisual, en el acceso a todo lo que se produce», dijo.

El cine brasileño vive un momento dorado después del éxito de ‘Aún estoy aquí’ y ‘El agente secreto’, nominadas sucesivamente en las dos últimas ediciones de los Premios Óscar.

‘Aún estoy aquí’, del director Walter Salles, se hizo con la estatuilla a la Mejor Película Extranjera en 2024, un hito en la historia de la producción audiovisual del país sudamericano.EFE

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