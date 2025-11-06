El Gobierno británico, bajo presión tras la liberación errónea de dos presos en una semana

3 minutos

Londres, 6 nov (EFE).- El Gobierno británico, bajo presión por la puesta en libertad por error de dos reclusos, convocó este jueves una reunión con los jefes de prisiones después de que dos reclusos fueran puestos en libertad por error en la última semana, de los cuales uno se entregó y el otro sigue en búsqueda y captura.

La secretaria de Estado de Justicia, Alex Davies-Jones, explicó que en la reunión con los directores de los centros se analizará la situación para modernizar «un sistema arcaico», que en muchos casos aún emplea registros en papel en lugar de herramientas digitales.

El ministro de Justicia y viceprimer ministro, David Lammy, está bajo presión por estos fallos, después de que el miércoles no aclarara la situación ante el Parlamento, pese a haber prometido previamente un refuerzo de los controles.

Lammy comunicó hoy en X que William Smith, de 35 años y liberado por error el lunes de la prisión londinense de Wandsworth, «vuelve a estar bajo custodia» tras haberse entregado, mientras continúa la búsqueda de Brahim Kaddour-Cherif, argelino de 24 años, liberado el 29 de octubre.

La posibilidad de que Kaddour-Cherif fuera solicitante de asilo generó inicialmente alarma, ya que el día 24 de ese mes había sido excarcelado por error el etíope Hadush Gerberslasie Kebatu, llegado irregularmente al país y condenado por delitos sexuales.

Tras una intensa búsqueda, Kebatu, de 36 años, fue detenido el 26 de octubre y posteriormente deportado.

En el caso de Kaddour-Cherif, también convicto por delitos sexuales, el Gobierno precisó que no es solicitante de asilo, aunque sí un inmigrante en situación irregular cuyo visado había expirado y deberá ser repatriado.

En un comunicado, la Asociación de Directores de Prisiones (PGA, por sus siglas en inglés) calificó las liberaciones por error como un hecho preocupante y relativamente común, y lamentó que los partidos políticos traten de sacar «provecho» de un sistema penitenciario en crisis.

Según datos de la entidad, unos 262 presos fueron liberados por error en el ejercicio hasta el pasado marzo en Inglaterra y Gales, un 127 % más que en el periodo anterior y en torno al 0,5 % de la población penitenciaria de esas regiones del Reino Unido. Escocia e Irlanda del Norte gestionan sus propios sistemas carcelarios.

La PGA advirtió de que, «aunque pueda parecer un porcentaje pequeño, en un sistema que maneja decenas de miles de liberaciones y traslados cada trimestre, representa un importante fallo operativo», y alertó de que, debido a la falta de recursos, actualmente «no existen las condiciones para reducir esta cifra a cero».

Por otra parte, desde la llegada al poder del Gobierno laborista en julio de 2024 se han liberado antes de tiempo, de manera intencionada, a unos 40.000 reclusos condenados por delitos menores, con el fin de aliviar la saturación de las cárceles en Inglaterra y Gales. EFE

jm/vg/pddp