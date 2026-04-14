El gobierno británico aprueba la compra de The Telegraph por el grupo alemán Axel Springer

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El gobierno británico aprobó el martes la compra del diario conservador The Telegraph por el grupo alemán Axel Springer, poniendo fin a años de incertidumbre sobre el destino de la publicación londinense.

«Di mi consentimiento», indicó la ministra británica de Cultura, Lisa Nandy, en una declaración escrita ante el Parlamento, en la que celebró una operación que ofrecerá «una mayor seguridad a The Telegraph y a su personal».

Axel Springer había anunciado en marzo un acuerdo con RedBird IMI, una empresa conjunta entre el fondo estadounidense RedBird y el fondo de inversión en medios de Abu Dabi (IMI), para comprar el título por 575 millones de libras (unos 750 millones de dólares).

«Invertiremos de manera significativa en la excelencia editorial y el crecimiento internacional de The Telegraph», prometió el martes en un comunicado Mathias Döpfner, director de Axel Springer, ya propietario del tabloide alemán Bild, así como de Die Welt y Politico.

El grupo alemán había dejado fuera de juego al Daily Mail, cuya oferta competidora de 650 millones de dólares había suscitado preocupaciones del gobierno sobre la pluralidad de los medios en Reino Unido.

Esta operación podría haber creado una voz conservadora dominante en Reino Unido, en un contexto en el que el partido antiinmigración Reform UK lidera las encuestas, cuando el primer ministro laborista, Keir Starmer, atraviesa una fuerte caída de popularidad.

El nuevo grupo habría convivido con publicaciones de orientación similar como The Sun y The Times.

The Telegraph, veterano diario británico, euroescéptico, fue fundado hace 170 años.

Propiedad desde 2004 de la adinerada familia Barclay, fue puesto a la venta forzosa a finales de 2023 por el banco Lloyds para saldar una importante deuda.

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