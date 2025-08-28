El Gobierno británico convoca al embajador ruso por los ataques en Kiev
Londres, 28 ago (EFE).- El ministro británico de Exteriores, David Lammy, informó este jueves de que ha convocado al embajador ruso en el Reino Unido, Andrei Kelin, por los ataques en Kiev, en los que varios civiles murieron y el edificio del British Council resultó dañado.
«Los ataques del (presidente ruso, Valadímir) Putin de anoche causaron la muerte de civiles, destruyeron viviendas y dañaron edificios, incluyendo el British Council y la delegación de la UE en Kiev», escribió el jefe de la diplomacia británica en X.
«Hemos convocado al embajador ruso. La matanza y la destrucción deben cesar», añadió Lammy. EFE
