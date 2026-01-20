El Gobierno británico da luz verde a la construcción de una megaembajada china en Londres

Londres, 20 ene (EFE).- El Gobierno británico dio este martes luz verde a la construcción de una nueva y ‘megaembajada’ de China en Londres, a pesar de las inquietudes de parlamentarios de que la legación diplomática pueda ser utilizada para realizar espionaje.

El responsable británico para el Gobierno Local, Steve Reed, aprobó los planos del edificio Royal Mint Court, próximo a la emblemática Torre de Londres sobre el río Támesis.

La decisión sobre la nueva embajada, la más grande en Europa, se tomó después de meses de recelos sobre el riesgo para la seguridad nacional británica, pero allana el camino para el impulso que el Gobierno de Keir Starmer quiere darle a su relación con China. EFE

