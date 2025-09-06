El Gobierno británico descarta elecciones anticipadas tras la dimisión de la ‘número dos’

Londres, 6 sep (EFE).- El Gobierno del primer ministro británico, Keir Starmer, rechazó este sábado la posibilidad de convocar elecciones anticipadas tras la dimisión forzada de su ‘número dos’, Angela Rayner, que precipitó una remodelación ministerial.

El secretario jefe de Starmer, Darren Jones, también canciller del Ducado de Lancaster —con funciones equivalentes a Presidencia—, declaró a Sky News que el Partido Laborista no va a fracturarse ni a adelantar las urnas, como predijo el viernes el líder de la formación populista de derechas Reform UK, Nigel Farage.

Farage dijo a sus seguidores durante el congreso anual de su partido que debían prepararse para comicios hacia 2027, en lugar de la fecha prevista de 2029.

«Nigel Farage se equivoca. El Partido Laborista no se va a dividir y no habrá elecciones anticipadas», insistió Jones.

El laborista aseguró que el primer ministro quería desde hace tiempo hacer cambios en su gabinete y que la marcha de Rayner simplemente «los aceleró».

Starmer acometió el viernes una remodelación profunda tras la dimisión de su viceprimera ministra por una polémica sobre su situación fiscal. La salida de Rayner, figura destacada del ala izquierda, dejó vacantes estratégicas que aprovechó para intentar reforzar su proyecto político frente a la caída en las encuestas.

Rayner dimitió también como ministra de Vivienda y vicelíder del Partido Laborista después de que un informe concluyera que, aunque actuó de buena fe, había incumplido el código ético al no solicitar asesoramiento legal adecuado al adquirir una segunda vivienda, pagando menos impuestos de los debidos.

Entre los principales cambios, David Lammy, hasta ahora jefe de la diplomacia británica, pasó a viceprimer ministro y ministro de Justicia. Yvette Cooper, que dirigía Interior, asumió Exteriores en un momento crítico, mientras que Shabana Mahmood tomó las riendas de Interior con la inmigración como su principal desafío. EFE

