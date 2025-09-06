The Swiss voice in the world since 1935

El Gobierno británico descarta elecciones anticipadas tras la dimisión de la ‘número dos’

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Londres, 6 sep (EFE).- El Gobierno del primer ministro británico, Keir Starmer, rechazó este sábado la posibilidad de convocar elecciones anticipadas tras la dimisión forzada de su ‘número dos’, Angela Rayner, que precipitó una remodelación ministerial.

El secretario jefe de Starmer, Darren Jones, también canciller del Ducado de Lancaster —con funciones equivalentes a Presidencia—, declaró a Sky News que el Partido Laborista no va a fracturarse ni a adelantar las urnas, como predijo el viernes el líder de la formación populista de derechas Reform UK, Nigel Farage.

Farage dijo a sus seguidores durante el congreso anual de su partido que debían prepararse para comicios hacia 2027, en lugar de la fecha prevista de 2029.

«Nigel Farage se equivoca. El Partido Laborista no se va a dividir y no habrá elecciones anticipadas», insistió Jones.

El laborista aseguró que el primer ministro quería desde hace tiempo hacer cambios en su gabinete y que la marcha de Rayner simplemente «los aceleró».

Starmer acometió el viernes una remodelación profunda tras la dimisión de su viceprimera ministra por una polémica sobre su situación fiscal. La salida de Rayner, figura destacada del ala izquierda, dejó vacantes estratégicas que aprovechó para intentar reforzar su proyecto político frente a la caída en las encuestas.

Rayner dimitió también como ministra de Vivienda y vicelíder del Partido Laborista después de que un informe concluyera que, aunque actuó de buena fe, había incumplido el código ético al no solicitar asesoramiento legal adecuado al adquirir una segunda vivienda, pagando menos impuestos de los debidos.

Entre los principales cambios, David Lammy, hasta ahora jefe de la diplomacia británica, pasó a viceprimer ministro y ministro de Justicia. Yvette Cooper, que dirigía Interior, asumió Exteriores en un momento crítico, mientras que Shabana Mahmood tomó las riendas de Interior con la inmigración como su principal desafío. EFE

jm/alf

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR