El Gobierno británico no levantará las sanciones al petróleo ruso

2 minutos

Londres, 13 mar (EFE).- El Gobierno del Reino Unido no levantará temporalmente las sanciones al petróleo ruso para combatir el aumento de los precios del crudo a causa de la guerra contra Irán, dijo este viernes el secretario de Estado británico de Energía, Michael Shanks.

En unas declaraciones a la cadena Sky News, efectuadas después de que EE. UU. autorizase temporalmente la compra de petróleo ruso que esté en tránsito para contener la escalda de los precios, Shanks puntualizó que el Reino Unido ha sido «muy claro» sobre las sanciones impuestas a Rusia, por lo que «se mantienen».

«Sospecho que en el Kremlin lo están viendo como una oportunidad para arreglar parte de su economía en crisis. Es una lástima, porque tenemos que hacer todo lo posible para asegurar que ejercemos toda la presión posible sobre Rusia para ganar esta guerra en Ucrania», dijo.

El secretario de Estado resaltó que su país no cambiará su posición «en absoluto» sobre las sanciones a pesar de la decisión de EE.UU.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció este jueves que autorizará temporalmente a los países la compra de petróleo ruso que esté en tránsito, a fin de contener la escalada de precios de crudo, y estimó que cientos de millones de barriles de petróleo podrían ingresar al mercado si se eliminan las sanciones a Rusia.

«Es fundamental que no hagamos nada que pueda ayudar a la maquinaria de guerra rusa justo en medio de un momento crucial en este conflicto contra Ucrania», agregó Shanks.

El barril de petróleo de brent, el de referencia en Europa, tras una apertura levemente bajista, se ha girado al alza y avanza el 0,77 %, por encima de los 101 dólares.

A las 8.00 horas, el precio del crudo brent sube ese 0,77 %, hasta los 101,23 dólares. EFE

vg/ep