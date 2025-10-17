El Gobierno británico pierde la apelación para frenar el recurso legal de Palestine Action

Londres, 17 oct (EFE).- El Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales rechazó este viernes el intento del Gobierno británico de bloquear el recurso judicial presentado por el grupo propalestino Palestine Action contra la decisión de ilegalizarlos como organización terrorista.

La activista británica Huda Ammori, cofundadora de Palestine Action, inició un litigio judicial contra la decisión de la ex ministra del Interior británica Yvette Cooper de proscribir el grupo bajo las leyes antiterroristas el pasado julio, que convierten en delito de hasta 14 años de prisión la pertenencia o el apoyo público a la organización.

A finales de julio, el juez del Tribunal Supremo Martin Chamberlain autorizó a Ammori a seguir adelante con una «revisión judicial», alegando que sus argumentos eran «razonablemente defendibles» y, en septiembre, el Ministerio del Interior emitió la apelación, que fue desestimada hoy.

Los abogados del Ministerio del Interior británico (Home Office) argumentaron en una vista anterior que Ammori debía llevar su impugnación legal por otra vía, en lugar de ante el Tribunal Supremo, para una revisión judicial.

Sin embargo, la presidenta del Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales, Sue Carr, aseveró este viernes que una revisión judicial «sería un medio más rápido para impugnar la orden de prohibición de Palestine Action que solicitar la desprohibición» de la forma que sugería el Home Office.

En este sentido, la magistrada comentó que esta vía permitiría al Tribunal Supremo dictaminar si la decisión del Gobierno británico de prohibir Palestine Action era o no legal, durante una vista que se celebrará previsiblemente entre el 25 y el 27 de noviembre.

«Ese fallo podría ser entonces invocado en los tribunales penales que juzgaran los cargos contra cualquier persona detenida en relación con su apoyo a Palestine Action», agregó.

Más de 2.000 personas han sido arrestadas por mostrar apoyo a Palestine Action en diversas manifestaciones multitudinarias que se han sucedido en el Reino Unido desde que se hizo vigente la ilegalización del grupo, según el grupo activista Defend Our Juries, que celebró este viernes en redes el fallo del tribunal. EFE

