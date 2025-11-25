El Gobierno británico plantea eliminar los juicios con jurado, salvo violación u homicidio

2 minutos

Londres, 25 nov (EFE).- El Gobierno laborista del Reino Unido estudia eliminar los juicios con jurado, salvo en casos de asesinato, violación u homicidio, según indica un memorando interno emitido por el viceprimer ministro y titular de Justicia británico, David Lammy, al que han accedido hoy varios medios británicos.

En el documento, el ‘número dos’ del Gobierno británico del laborista Keir Starmer afirmaba a otros funcionarios de alto rango que hacía falta tomar «acciones drásticas» para reducir el atasco en el sistema judicial, donde se acumulan unos 78.000 casos pendientes en los tribunales de Inglaterra y Gales.

El texto de Lammy, calificado como «sensible y oficial», establecía que solo los casos de violación, asesinato, homicidio involuntario o que sean considerados «de interés público» seguirían siendo juzgados por jurados, mientras que los de menor gravedad los fallaría un único juez sin apoyo del jurado popular.

Esta decisión sale a la luz mientras el Ejecutivo laborista todavía debe responder al informe emitido en primavera por el exmagistrado Brian Leveson para hacer una reforma del sistema penal y reducir los retrasos. De hecho, también ese informe sugería la eliminación de los juicios con jurado.

Tras revelarse la noticia, un portavoz oficial de Downing Street (oficina de Starmer) afirmó: «Creo que nos estamos adelantando un poco a los acontecimientos. Estamos revisando el informe, no se han tomado decisiones y responderemos de manera acorde», según recogen medios británicos.

Para sacar adelante esta medida se requerirá una legislación primaria, que está prevista para comienzos del próximo año.

Varios altos cargos del sistema judicial citados por el diario ‘The Times’ han tildado el plan como «el mayor ataque a nuestro sistema de libertad en 800 años», además de advertir de que la medida «destruye por completo la idea de que este Gobierno se preocupa por la gente común». EFE

rb/fjo/psh