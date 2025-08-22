El Gobierno británico recurrirá prohibición de intervenir en caso de hotel con migrantes

Londres, 22 ago (EFE).- El Ministerio británico de Interior recurrirá la reciente decisión de un tribunal inglés que le impide intervenir en el caso de un hotel de Epping Forest, a las afueras de Londres, que alberga a solicitantes de asilo, después de que los magistrados ordenasen desalojar a los migrantes del establecimiento.

El Tribunal Superior de Londres dispuso el pasado día 19 la prohibición temporal de alojar a solicitantes de asilo en el hotel The Bell, en Epping Forest, después de que el ayuntamiento de esa localidad solicitase una orden judicial en ese sentido.

El ayuntamiento acudió a la Justicia porque en las últimas semanas hubo ante el hotel fuertes protestas de extremistas a raíz de la imputación del migrante de origen etíope Hadush Gerberslasie Kebatuhursday, de 38 años y residente en The Bell, acusado de agresión sexual por supuestamente intentar besar a una niña de 14 años.

El secretario de Estado de Interior, Dan Jarvis, dijo hoy a la BBC que el Ministerio de Interior recurrirá la prohibición del tribunal que le impide intervenir en el caso.

Asimismo, recordó que el Gobierno tiene intención de no alojar más a los migrantes en hoteles para el final de la actual legislatura -2029-, pero que este proceso debe hacerse de forma ordenada.

«Nos hemos comprometido a cerrar todos los hoteles para solicitantes de asilo antes del final de esta legislatura, pero debemos hacerlo de forma controlada y ordenada. Y por eso apelaremos esta decisión», añadió el secretario de Estado.

Según la disposición del Tribunal Superior, los solicitantes de asilo deben ser retirados del hotel el 12 de septiembre.

Antes del dictamen judicial del martes, abogados del Ministerio del Interior solicitaron intervenir en el caso, alegando el «impacto sustancial» causado a la ministra del Interior, Yvette Cooper, en el ejercicio de sus funciones legales.

Argumentaron que trasladar a los solicitantes de asilo en tan poco tiempo causaría «dificultades especialmente graves» para el Gobierno, pero su solicitud fue desestimada.

Desde que se concedió la orden judicial, otros ayuntamientos de todo el país, controlados por los Partidos Conservador y Reform UK, están investigando si también podrían interponer recursos legales contra los hoteles de asilo. EFE

