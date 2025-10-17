El Gobierno británico tratará de que haya afición visitante en el Aston Villa-Maccabi

Londres, 17 oct (EFE).- El Gobierno británico está trabajando para revocar la decisión de que no haya aficionados visitantes en el partido entre el Aston Villa y el Maccabi Tel Aviv que se disputará el próximo 6 de noviembre en Villa Park (Birmingham).

El club de Birmingham confirmó este jueves que, tras consultarlo con el Safety Advisory Group (SAG), que es el responsable de la seguridad en Villa Park, la decisión de no permitir acudir al estadio a la afición del Maccabi Tel Aviv es la mejor posible «basada en un número de factores físicos y de seguridad».

Sin embargo, el primer ministro británico, Keir Starmer, condenó poco después esta postura y ahora un portavoz de Downing Street ha informado de que el Gobierno está trabajando con la policía para cambiar esta decisión.

«Es una decisión operacional por parte de la policía, pero como todo el mundo puede ver, el primer ministro están muy enfadado con esta noticia», aseguró este portavoz.

«Esta es una decisión equivocada. No toleraremos el antisemitismo en nuestras calles», dijo Starmer en sus redes sociales.

«El papel de la Policía es garantizar que todos los aficionados al fútbol puedan disfrutar del partido sin temor a la violencia ni a la intimidación», añadió.

También la dirigente conservadora, Kemi Badenoch, lo consideró «una vergüenza nacional».

«¿Cómo hemos llegado a esto? Starmer aseguró que los judíos son bienvenidos y están seguros en el Reino Unido, que apoya a la comunidad judía y que usará toda la fuerza de su Gobierno para demostrarlo», recordó.

El SAG escribió este jueves al Aston Villa y a la UEFA para aconsejar que no se permita la entrada de aficionados visitantes al estadio.

Además, la policía de West Midlands considera que es un partido potencialmente peligroso y son conscientes de que cabe la posibilidad de que tengan que lidiar con protestas antes y después del encuentro.

«El club está en conversaciones con el Maccabi Tel Aviv y con las autoridades locales durante este proceso y la seguridad de los aficionados y de los residentes locales siendo la prioridad», dijo el Villa en un comunicado.

Para corroborar su decisión, la policía de West Midlands afirmó que esta iniciativa se ha tomado basándose en episodios previos, como los incidentes violentos que ocurrieron en el partido de la Europa League entre el Ajax de Ámsterdam y el Maccabi Tel Aviv en la capital holandesa el año pasado, cuando la policía detuvo a 62 personas por disturbios. EFE

