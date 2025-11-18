El Gobierno canadiense sobrevive con la aprobación de los presupuestos en el Parlamento

1 minuto

Ottawa, 17 nov (EFE).- El Gobierno del primer ministro canadiense, Mark Carney, sobrevivió este lunes con la aprobación de los presupuestos generales del Estado por la Cámara de los Comunes del Parlamento gracias al apoyo de un diputado de la oposición y la abstención de otros dos.

En Canadá, la votación de los presupuestos generales es considerada una cuestión de confianza, por lo que la derrota en la Cámara de los Comunes habría supuesto la caída automática del Gobierno de Carney y la disolución del Parlamento para convocar elecciones generales en el país. EFE

jcr/sbb