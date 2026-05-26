El Gobierno chino critica al Quad por promover «pequeños círculos exclusivos» en Asia

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Pekín, 26 may (EFE).- China criticó este martes al Quad por promover «pequeños círculos exclusivos» y la confrontación entre bloques en Asia, después de que el grupo formado por Estados Unidos, la India, Japón y Australia anunciara nuevas iniciativas de vigilancia marítima y cooperación portuaria en el Indopacífico.

La portavoz de Exteriores Mao Ning afirmó hoy en rueda de prensa que Pekín considera que la cooperación entre países debe contribuir a la paz, la estabilidad y la prosperidad regionales y no dirigirse contra terceros.

La vocera agregó que China «no apoya la formación» de estos grupos ni la «confrontación entre bloques» y advirtió que cualquier mecanismo de cooperación regional debe evitar socavar la confianza mutua entre los países de la región.

Estas declaraciones respondían a una pregunta sobre la nueva iniciativa de vigilancia marítima anunciada por el Quad y sobre los planes del grupo para cooperar con Fiyi en materia de infraestructuras portuarias tras la reunión ministerial celebrada este martes en Nueva Delhi.

En la reunión, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, defendió que el Quad debe dejar de ser un foro que «se reúne y habla de problemas» para convertirse en un mecanismo que «hace algo al respecto», con prioridades centradas en seguridad marítima, energía, minerales críticos y cadenas de suministro.

La referencia a Fiyi se produce además en un momento de relaciones variables entre Pekín y esta nación insular del Pacífico, que en los últimos años ha tratado de equilibrar sus vínculos con China y Occidente en una región donde la competencia estratégica se ha intensificado.

La región del Pacífico ha ganado peso en la rivalidad geopolítica en los últimos años, especialmente tras el acuerdo de seguridad firmado en 2022 entre China e Islas Salomón, que alimentó inquietudes entre Estados Unidos y sus aliados sobre una posible ampliación de la influencia china en la zona. EFE

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