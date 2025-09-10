El Gobierno cifra en 71 los muertos en un ataque de un grupo vinculado al EI en RD Congo

Kinsasa, 10 sep (EFE).- Al menos 71 personas murieron en el ataque del pasado lunes por la noche atribuido a las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) -grupo rebelde de vínculos difusos con el Estado Islámico (EI), en una aldea del este de la República Democrática del Congo (RDC), informó el Gobierno congoleño.

La agresión afectó a personas que asistían a un velatorio en la aldea de Ntoyo, en el sector de Bapere, ubicado en la provincia nororiental de Kivu del Norte.

En Ntoyo, «el ataque se cobró la vida de 71 personas, seis resultaron heridas, varias desaparecieron y provocó el incendio de numerosas viviendas y vehículos», afirmó el Gobierno en un comunicado emitido esta madrugada.

El Ejecutivo «ofrece su más sinceras condolencias a las familias gravemente afectadas y expresa su compasión por los heridos», subrayó la nota oficial.

El Gobierno subrayó su «firme compromiso de continuar las operaciones militares y de rastrear a los terroristas, lo que ya ha resultado en la neutralización de varios de ellos, la destrucción de varias de sus bases y la liberación de rehenes civiles».

Las cifras del Ejecutivo son ligeramente inferiores a las facilitadas este martes a EFE por un líder de la sociedad civil local.

“Tras las investigaciones iniciales, ahora tenemos 76 cadáveres, porque los atacantes tomaron a otras personas como rehenes y huyeron con ellas”, declaró a EFE el portavoz de la sociedad civil del sector de Bapere, después de que autoridades locales y un párroco cifraran los fallecidos en más de 70.

La ADF cometieron el ataque pese a la presencia en la zona de un destacamento de las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) y unidades del Ejército ugandés, según medios locales.

Las ADF es un grupo rebelde de origen ugandés con bases en la provincia de Kivu del Norte y la vecina Ituri, donde perpetran constantemente ataques.

Sus objetivos son difusos más allá de una posible vinculación con el EI, que en ocasiones se responsabiliza de sus acciones.

Aunque los expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no hallaron pruebas de un apoyo directo del EI a las ADF, Estados Unidos las identifica desde marzo de 2021 como «una organización terrorista» afiliada al grupo yihadista.

Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar ataques dentro de su territorio y, en noviembre de 2021, los Ejércitos de Uganda y la RDC empezaron una operación militar conjunta aún en curso para luchar contra estos rebeldes.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por las milicias rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de la ONU en el país (Monusco). EFE

