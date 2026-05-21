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El Gobierno colombiano cesa las funciones de encargado de la embajada de Bolivia en Bogotá

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Bogotá, 20 may (EFE).- El Gobierno colombiano cesó este miércoles las funciones del encargado de la embajada de Bolivia en Bogotá, Ariel Percy Molina Pimentel, en reciprocidad a la decisión de ese país de expulsar a la embajadora colombiana, Elizabeth García, alegando «injerencia» en asuntos internos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que «se vio precisado a declarar, por reciprocidad, la conclusión de sus funciones al señor Ariel Percy Molina Pimentel, encargado de oficina de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Colombia».

Todo comenzó el domingo cuando el presidente colombiano, Gustavo Petro, al referirse a las protestas en Bolivia, dijo que ese país vive una «insurrección popular» que, a su juicio, es una «respuesta a la soberbia geopolítica». EFE

jga/joc/sbb

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