El Gobierno colombiano confirma al menos 239 muertos y 3.755 heridos por el terremoto

Compartir

1 minuto

Bogotá, 12 ago (EFE).- Al menos 239 personas perdieron la vida y 3.755 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes, según datos divulgados este miércoles por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Además 287 personas permanecen desaparecidas hasta el momento como resultado del potente sismo, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar (oeste), en el departamento del Chocó, situado en la región del Pacífico, y ha afectado a 24.324 familias, según datos disponibles 48 horas después del terremoto. EFE

joc/jpm/jlp

(foto)(video)