The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

El Gobierno colombiano confirma al menos 239 muertos y 3.755 heridos por el terremoto

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Bogotá, 12 ago (EFE).- Al menos 239 personas perdieron la vida y 3.755 sufrieron heridas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes, según datos divulgados este miércoles por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El potente sismo, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar (oeste), en el departamento del Chocó, situado en la región del Pacífico, deja además 287 personas desaparecidas hasta el momento y a 24.324 familias afectadas, según datos disponibles 48 horas después del terremoto. EFE

joc/jpm/lnm

(foto)(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR