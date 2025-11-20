El Gobierno colombiano retira primeras cinco piezas del pecio del galeón español San José

Bogotá, 20 nov (EFE).- El Gobierno colombiano retiró cinco objetos y fragmentos del pecio del galeón español San José, hundido en 1708 cerca de Cartagena de Indias y hallado en diciembre de 2005, informó este viernes el Ministerio de las Culturas.

«Las piezas recolectadas a bordo de buques de la Armada de Colombia, fueron un cañón, una taza de porcelana y tres macuquinas (monedas), así como dos fragmentos de porcelana y restos de sedimento asociados a estos objetos», señaló el Ministerio en un comunicado. EFE

