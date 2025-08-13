The Swiss voice in the world since 1935

El Gobierno colombiano se ausenta del funeral de Uribe Turbay a petición de la familia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bogotá, 13 ago (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo este miércoles que ni él ni su gabinete asistieron al funeral del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay por solicitud expresa de la familia del político, fallecido el lunes tras resultar gravemente herido en un atentado.

«No vamos (no) porque no queramos, simplemente respetamos a la familia y evitamos que el sepelio del senador Miguel Uribe sea tomado por los partidarios del odio», señaló el mandatario en X.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que, tras la muerte de Uribe Turbay, estuvo en contacto con su familia y les transmitió que el presidente Petro quería asistir al velatorio en el Capitolio Nacional, sede del Congreso. Sin embargo, los familiares le respondieron que preferían que no acudiera.

«Era mejor que no nos hiciéramos presentes», relató en X Benedetti, quien durante esta semana recordó su amistad con el senador asesinado: «Fue mi amigo; en 2010 manejó las juventudes de mi campaña al Senado».

Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez, la única del Ejecutivo que había confirmado su asistencia al funeral, explicó que finalmente decidió no acudir porque respeta «profundamente» los deseos de la familia.

«He tenido conocimiento de que su familia ha manifestado el deseo de no recibir la presencia de representantes del Gobierno en este momento de duelo, respeto profundamente esta decisión y, en coherencia con ello, no asistiré», escribió Márquez en X.

Al funeral sí asistieron expresidentes como César Gaviria (1990-1994), Ernesto Samper (1994-1998) y Juan Manuel Santos (2010-2018) para despedir a Uribe Turbay, quien permaneció dos meses hospitalizado en estado crítico antes de fallecer a los 39 años. EFE

pc/csr/psh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR