El gobierno confirma el reclutamiento de panameños para la guerra entre Rusia y Ucrania

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El gobierno de Panamá confirmó el viernes que ciudadanos de su país han sido reclutados para la guerra entre Rusia y Ucrania, y lamentó dicha participación que deja un panameño fallecido.

La cancillería de Panamá había dicho el jueves en un comunicado que investigaba la presencia de connacionales en el conflicto, tras denuncias de familiares que aseguraban que sus seres queridos habían sido enrolados bajo engaños.

El canciller encargado, Carlos Arturo Hoyos, manifestó el viernes al canal Telemetro que desde 2025 al menos 15 panameños, de los cuales uno murió y varios están desaparecidos, han sido contratados para participar en la guerra, aunque no especificó el bando.

«Es una lástima», declaró por su parte a periodistas el ministro panameño de la Presidencia, Juan Carlos Orillac. Subrayó que «no es un tema en que el gobierno nacional ni el presidente (José Raúl) Mulino tenga absolutamente nada que ver».

«No estamos de acuerdo, ni participamos, ni tenemos ninguna intención de que esto se dé», añadió al referirse al reclutamiento.

La Procuraduría General de la Nación informó por su parte que mantienen abiertas dos investigaciones a raíz de denuncias, que buscan determinar «la eventual comisión de delitos» en Panamá y establecer responsabilidades.

La cancillería dijo el jueves que había solicitado de manera reiterada información a la embajada de la Federación de Rusia y la de Ucrania en Panamá para conocer la situación de ciudadanos panameños reclutados para el conflicto.

Además, el gobierno ha realizado diligencias en esos países a través de la sede diplomática de Panamá en Rusia y la de Polonia, concurrente ante Ucrania.

Según la cancillería, las autoridades rusas han manifestado que los contratos «suscritos son de carácter voluntario y responden a una decisión individual de quienes los firman». Sobre Ucrania no hizo ninguna referencia.

«No los llevan allá para ponerlos a ver flores», ironizó el canciller Hoyos.

Según el funcionario, algunos panameños «sabían exactamente» que eran reclutados para la guerra, mientras que otros fueron engañados con falsas promesas de trabajo como seguridad privada u operarios de maquinaria pesada en distintas fábricas.

El conflicto, que ha dejado miles de muertos, se inició en febrero de 2022 cuando Rusia invadió Ucrania.

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