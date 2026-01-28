El Gobierno cubano anuncia una caída de los casos de dengue y chikunguña, pero sin cifras

2 minutos

La Habana, 28 ene (EFE).- El Gobierno cubano aseguró que los casos de dengue y chikunguña disminuyeron en las últimas tres semanas y el país entró en una zona de “seguridad” respecto a la epidemia de ambas arbovirosis, aunque sin aportar cifras de contagios.

Según reportó la Presidencia, la viceministra de Salud Pública, Carilda Peña, indicó en una reunión de seguimiento de la situación que la cifra de casos «se encuentra en la zona de seguridad».

“En la recién concluida tercera semana del año, los casos disminuyeron en 29,3 % con relación a la anterior”, refirió la viceministra cubana, sin más detalles.

En tanto, el experto en matemáticas y director de Ciencia y Técnica de la Universidad de La Habana, Raúl Guinovart, comentó que “la tendencia se verifica en todas las regiones, especialmente en occidente y centro”.

Sobre la zona del este del país afirmó que “la caída de casos es menor, pero también con una disminución”. El reporte de Presidencia tampoco ofreció números.

Ambos expertos insistieron no obstante en no bajar la percepción de riesgo en las personas y mantener las medidas higiénico-sanitarias para contener la propagación de ambas enfermedades.

El Gobierno cubano reconoció por primera vez el 12 de noviembre del año pasado que el país sufría una epidemia de chikunguña y dengue, pese a que los primeros casos se diagnosticaron en julio y que las infecciones se dispararon en septiembre y octubre.

A finales de 2025, las autoridades dejaron de difundir cifras. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que se nutre de datos oficiales, señaló que 65 personas murieron por dengue y chikunguña (más de la mitad menores de edad) y un total de 81.909 se infectaron. EFE

