El Gobierno cubano convoca movilización por crisis de la recogida de basura en La Habana

2 minutos

La Habana, 27 feb (EFE).- Cientos de brigadas salieron desde este viernes a las calles de La Habana para contribuir a recoger las montañas de basuras acumuladas por la falta de combustible para los camiones debido al asedio petrolero de EE.UU.

El primer ministro, Manuel Marrero, declaró a la televisión estatal que se estiman en más 450 equipos, muchos de ellos formados por soldados, que se encuentran en función de la recogida de los desechos sólidos en varios municipios habaneros.

«Estamos satisfechos de la respuesta en esta movilización, le pedimos a la población que se sume porque ganamos cuando nos unimos. Vamos a seguir echando la pelea a pesar de las dificultades», afirmó.

Además resaltó que en la tarea están participando ministros, directivos del Comité Central del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), del Gobierno central, la población, y también oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, que han aportado equipamiento.

El Ejecutivo cubano calificó la «higienización» de La Habana como un asunto prioritario. La preocupación no solo es estética, también es un problema de salud pública. La acumulación crítica de desechos en las calles de La Habana y otras ciudades de Cuba ha alcanzado niveles de emergencia sanitaria a inicios de 2026.

La crisis energética, caracterizada por la escasez extrema de combustible y averías en los camiones de recogida inhabilitó gran parte del servicio.

La Habana, con cerca 1,75 millones de habitantes, genera diariamente unos 23.814 metros cúbicos de desperdicios, según datos oficiales, de los que más de dos tercios corresponde a la actividad de «servicios y desechos domiciliarios».

El hacinamiento de residuos en las calles y la irregularidad de los servicios de recogida fueron denunciados en múltiples ocasiones en los últimos meses, principalmente en las redes sociales y en los medios estatales.

La frecuencia de la recogida se redujo en los últimos meses en la capital y en ocasiones, dados los volúmenes acumulados, se realiza con excavadoras y camiones volteo.

Cuba atraviesa una profunda crisis económica, que se manifiesta en apagones diarios, desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, alta inflación y una severa escasez de divisas y combustible.

El Gobierno cubano acusa al embargo (bloqueo) estadounidense como principal causa de la falta de insumos. Expertos independientes también apuntan a problemas burocráticos, fallos de gestión, dejadez y falta de capital humano por la fuerte emigración que experimenta el país. EFE

rmo/jpm/seo

(foto)