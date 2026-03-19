El Gobierno de Aoun «está decidido a liberar al Líbano de la influencia iraní»

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Redacción internacional, 19 mar (EFE).- El gobierno libanés presidido por Joseph Aoun está «decidido a liberar» al país mediterráneo «de la influencia iraní», después de que «Irán ordenara a Hizbulá arrastrar al Líbano a una guerra que no eligió».

Así lo expresó este jueves el ministro de Exteriores libanés, Youssef Rajji, en una reunión de ministros de varios países árabes e islámicos convocada en Riad por Arabia Saudí, para coordinar su respuesta en materia de seguridad y estabilidad en la región ante la guerra iniciada por Israel y EE.UU contra Irán y la respuesta de la República Islámica contra sus vecinos.

Según informó el Ministerio de Exteriores libanés en sus redes sociales, Rajji denunció que con sus acciones, «Irán está intentando socavar la seguridad y la paz de los países árabes e islámicos con fines oportunistas», lo que exige «una postura firme y una responsabilidad histórica para defender la seguridad y la soberanía de los países atacados por Teherán».

En este contexto, el ministro apuntó que “el gobierno libanés ha tomado una serie de decisiones, está procediendo a su implementación y no dará marcha atrás en ellas”, en referencia a la decisión de prohibir las actividades militares del grupo chií Hizbulá, al que responsabilizó de la ofensiva israelí contra el Líbano.

«La aventura de Hizbolá de lanzar misiles contra Israel provocó que Israel llevara a cabo nuevos ataques e incursiones en territorio libanés», afirmó el ministro.

Rajji apuntó también que los ataques iraníes contra los países vecinos, que Teherán justifica indicando que están dirigidos contra los intereses y las bases militares estadounidenses en estos territorios, es que van en contra «de países que no han adoptado otra política que no sea el apaciguamiento hacia Irán».

«Son países que durante mucho tiempo se han adherido a políticas de buena vecindad, han tendido puentes de cooperación y han buscado evitar que la región se deslice hacia conflictos. ¿Qué mensaje está enviando Irán a nuestra región cuando la moderación se recompensa con agresión?», dijo el ministro.

Asimismo, Rajji pidió que Israel cumpla con todos los compromisos internacionales y se retire del territorio libanés, que mantiene ocupado desde 2024.

Desde que Hizbulá decidiera sumarse a la guerra de Irán contra Israel y EE.UU, y la consecuente represalia israelí contra territorio libanés, el Gobierno de Aoun reaccionó con firmeza y se comprometió a prohibir toda la actividad armada del grupo chií y se comprometió a forzar su desarme completo, al considerar ilegales sus operaciones militares.

El presidente Aoun llegó incluso a acusar a Hizbulá de haber tendido una “trampa” al Estado con su ataque contra Israel, al buscar provocar una invasión israelí que obligara a las autoridades a intervenir directamente o a justificar la actuación del propio movimiento armado.

La represalia israelí contra Hizbulá ha causado al menos 968 muertos y centenares de heridos, además de cientos de miles de desplazados internos. EFE

amr/alf