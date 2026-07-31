El Gobierno de Austria ve los sucesos de Ceuta como una «señal de alarma»

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Viena, 31 jul (EFE).- El canciller federal de Austria, el conservador Christian Stocker, calificó los sucesos de Ceuta, con la llegada de decenas de miles de inmigrantes en pocas horas, como una «señal de advertencia», al tiempo que criticó la reciente regularización de migrantes en España.

«Es fundamental que España cumpla con su responsabilidad europea y garantice que ni un solo migrante ilegal llegue al territorio continental europeo», subrayó el jefe de Gobierno austríaco, que lidera una coalición formada por conservadores, socialdemócratas y liberales.

«Quien se toma en serio las normas europeas comunes sobre asilo y migración no debe provocar el efecto contrario mediante iniciativas nacionales unilaterales», agregó Stocker.

Según el mandatario austríaco, la decisión del Gobierno socialista español de conceder permisos de residencia a miles de migrantes en situación irregular ha demostrado ser un «incentivo adicional» para la migración ilegal.

«Si la situación en España evoluciona de tal manera que sintamos presión sobre nuestras fronteras nacionales, haremos todo lo necesario para protegerlas, incluyendo, si fuera necesario, cierres temporales de las fronteras del espacio Schengen», advirtió Stocker.

Desde la oposición ultraderechista austríaca, el partido liberal FPÖ calificó lo sucedido en Ceuta como «una invasión orquestada» y «una declaración de bancarrota total de la política migratoria europea».

«Las imágenes de Ceuta muestran lo que ocurre cuando un Estado ya no puede defender sus fronteras: miles de migrantes ilegales irrumpen al mismo tiempo en territorio europeo, la policía pierde el control y la población queda sola para afrontar las consecuencias», dijo la eurodiputada del FPÖ, Petra Steger, en un comunicado.

«Esto no es una política de asilo funcional, sino una capitulación organizada ante la migración ilegal masiva», agregó. EFE

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