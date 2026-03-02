El Gobierno de Baréin reporta un muerto a raíz de un misil interceptado

Redacción Internacional, 2 mar (EFE).- El Gobierno de Baréin informó en la madrugada de este lunes de la muerte de una persona a raíz de los restos de un misil interceptado, que provocaron un incendio en un barco de la ciudad industrial Salman, en el norte de la isla.

El Ministerio del Interior de Baréin aseguró en un mensaje en X que el incendio provocó la muerte de «un trabajador asiático» y «graves heridas» a otras dos personas antes de que fuera controlado y extinguido.

Baréin ha sido objetivo de los ataques de Irán desde que el pasado sábado Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva coordinada contra la república islámica, que terminó con la vida del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y de más de 200 personas en el país.

La respuesta de Teherán ha consistido en atacar a Israel y países aliados de Estados Unidos en la región, que albergan bases militares de Washington, entre los cuales se cuenta Baréin.

Los ataques israelíes han dejado nueve muertos en Israel y tres en Emiratos Árabes Unidos, a los que ahora se suma esta víctima en el pequeño país del golfo Pérsico. EFE

