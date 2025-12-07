El Gobierno de Benín anuncia que ha fracasado el intento de golpe de Estado

1 minuto

Cotonú, 7 dic (EFE).- El ministro del Interior y Seguridad Pública de Benín, Alassane Seidou, anunció este domingo que ha fracasado el intento de golpe de Estado por parte de un grupo de militares en ese país de África occidental.

«En la madrugada del domingo 7 de diciembre de 2025, un pequeño grupo de soldados se amotinó con el objetivo de desestabilizar el Estado y sus instituciones. Ante esta situación, el pueblo beninés y sus líderes, fieles a su juramento, mantuvieron su compromiso con la República», afirmó Seidou en un breve mensaje emitido por la televisión pública.

«Su respuesta les permitió mantener el control de la situación y frustrar el intento», subrayó el ministro. EFE

