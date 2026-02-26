El Gobierno de Bolivia anuncia la visita al país del rey de España en marzo

1 minuto

La Paz, 26 feb (EFE).- El Gobierno de Rodrigo Paz anunció este jueves que el rey Felipe VI visitará Bolivia el próximo 12 de marzo y expresó su confianza en que esto permitirá fortalecer la relación bilateral con España.

«Él (el rey de España) llegaría el 12 de marzo, a continuación de la visita que vamos a hacer a Chile para acompañar la (toma de) posesión del presidente José Antonio Kast», dijo a los medios en La Paz el canciller boliviano, Fernando Aramayo.

El ministro sostuvo que con España «siempre» se tuvo una agenda muy amplia y manifestó que ahora se espera profundizarla «mucho más».

También mencionó que el presidente Paz y Felipe VI mantienen «una relación muy particular, muy personal», en alusión a la amistad entre ambos.

Paz nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en al menos una decena de países debido a que sus padres, la española Carmen Pereira y el expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), fueron perseguidos durante los gobiernos militares. EFE

