El Gobierno de Bolivia anuncia la visita al país del rey de España en marzo

3 minutos

La Paz, 26 feb (EFE).- El Gobierno de Rodrigo Paz anunció este jueves que el rey Felipe VI visitará Bolivia el próximo 12 de marzo y expresó su confianza en que esto permitirá fortalecer la relación bilateral con España.

«Él (el rey de España) llegaría el 12 de marzo, a continuación de la visita que vamos a hacer a Chile para acompañar la (toma de) posesión del presidente José Antonio Kast», dijo a los medios en La Paz el canciller boliviano, Fernando Aramayo.

El ministro sostuvo que con España «siempre» se tuvo una agenda muy amplia y manifestó que ahora se espera profundizarla «mucho más».

También mencionó que el presidente Paz y Felipe VI mantienen «una relación muy particular, muy personal», en alusión a la amistad entre ambos.

Paz nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en al menos una decena de países debido a que sus padres, la española Carmen Pereira y el expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), fueron perseguidos durante los gobiernos militares.

El canciller boliviano sostuvo esta jornada que el presidente «ha vivido muchas realidades, muchos contextos», lo que le permite tener «claridad» de cómo «llevar Bolivia al mundo», que es uno de los pilares de la gestión gubernamental.

Aramayo también confirmó la agenda internacional que tendrá el mandatario boliviano el próximo mes, incluidas la visita del rey de España y la asistencia a la investidura de Kast en Santiago.

El ministro ratificó que Paz prevé asistir el 7 de marzo a la cumbre regional en Miami, convocada por el presidente estadounidense, Donald Trump, a la que asistirán otros mandatarios latinoamericanos y donde se discutirá «una agenda estratégica sustantiva».

Para marzo también está prevista una reunión bilateral con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aunque por ahora no está confirmada la fecha.

En la comparecencia ante los medios junto al presidente de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz-Granados, Paz mencionó sus próximos viajes e indicó que también estará próximamente en Europa, para «generar la base de las alianzas necesarias para que Bolivia vuelva al mundo y el mundo venga a Bolivia».

El mandatario también aseguró que su Gobierno «va a ser pragmático en todas las decisiones que se tomen en función del beneficio de la patria» y ratificó que «lo ideológico no da de comer».

Al respecto, el canciller sostuvo que la agenda internacional que se llevará permitirá que Bolivia «recupere esos espacios que durante 20 años», es decir, durante los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS), no han sido atendidos, lo que aisló al país. EFE

gb/eb/lss