El Gobierno de Bolivia declara «emergencia energética y social» por la crisis económica

La Paz, 14 ene (EFE).- El Gobierno de Bolivia declaro este miércoles la «emergencia energética y social» debido a la crisis económica por la que atraviesa el país, marcada por una inflación acumulada de 20,40 % en 2025, y autorizó de manera excepcional la libre importación y venta de combustibles.

El Ejecutivo boliviano aprobó hoy el decreto 5517, uno de cuyos artículos declara «la emergencia energética y social» en todo el territorio nacional» ante el proceso inflacionario que vive el país, junto con la escasez de dólares y combustibles.

El decreto «tiene por objeto establecer y adoptar medidas excepcionales destinadas a garantizar el abastecimiento de combustibles y energía», así como «reactivar la producción» económica, señala la norma. EFE

