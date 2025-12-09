El Gobierno de Bolivia restablece relaciones con Israel, rotas por la guerra de Gaza

Washington, 9 dic (EFE).- El Gobierno del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, restableció este martes las relaciones diplomáticas con Israel, interrumpidas en 2023 a raíz de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.

Los ministros de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, y de Israel, Gideon Saar, oficializaron el restablecimiento de relaciones con la firma de un acuerdo en la residencia del embajador israelí en Washington. EFE

