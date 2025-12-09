The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

El Gobierno de Bolivia restablece relaciones con Israel, rotas por la guerra de Gaza

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Washington, 9 dic (EFE).- El Gobierno del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, restableció este martes las relaciones diplomáticas con Israel, interrumpidas en 2023 a raíz de la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza.

Los ministros de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, y de Israel, Gideon Saar, oficializaron el restablecimiento de relaciones con la firma de un acuerdo en la residencia del embajador israelí en Washington. EFE

er/sbb

(foto)(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR