El Gobierno de Bolivia sigue a la espera de sindicato convocado a diálogo sobre bloqueos

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(Actualiza con nuevo horario del diálogo e información sobre las demandas campesinas)

La Paz, 17 jun (EFE).- El Gobierno de Bolivia sigue a la espera de una respuesta de la Central Obrera Boliviana (COB) a su convocatoria para un diálogo este miércoles sobre la crisis provocada por más de siete semanas de bloqueos de carreteras, impulsados por sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El diálogo inicialmente fue convocado para las 9.00 hora local (13.00 GMT) en la casa de Gobierno en La Paz, pero cerca del mediodía, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, confirmó a los medios que el horario se movió a las 16.00 hora local (20.00 GMT) y que se efectuará en el auditorio del Banco Central de Bolivia (BCB).

Gálvez sostuvo que «el diálogo está en pie» y que será un encuentro «franco» y «directo» con la intención de que se recupere la «normalidad» de las actividades para que lo que ocurre actualmente en el país «no se vuelva a repetir».

También reiteró que las demandas de la COB se analizarán «en el marco de lo que la Constitución y las leyes permiten», aunque también se hablará sobre «las pérdidas y los fallecidos» que ha dejado el conflicto, pero en un ambiente en el «prime la razón y no la imposición».

El martes, la COB presentó un documento al Gobierno con una serie de demandas para «pacificar el país», entre ellas, asegurar el «derecho a la movilización» y que no haya sanciones contra los sectores promotores de las manifestaciones, y la exigencia de que se cumplan las promesas electorales del Ejecutivo.

La COB y la Federación de Campesinos de La Paz lideran desde el 6 de mayo los bloqueos de carreteras para exigir la renuncia de Paz, sumando luego el respaldo de los sectores afines al expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019).

La mayor entidad sindical del país se abrió en la víspera a sostener un encuentro con el Ejecutivo tras considerar que su movilización se ha «politizado», al ser relacionada con Morales, a quien el Gobierno acusó de financiar las protestas supuestamente con dinero del «narcotráfico».

Asimismo, los campesinos de La Paz también enviaron una carta a Paz condicionando el diálogo al cumplimiento de cinco puntos, como una «amnistía presidencial y restitución de garantías» ante los procesos penales contra algunos manifestantes y la anulación o modificaciones a decretos y leyes recientemente aprobadas.

El máximo líder de ese sector, Vicente Salazar, indicó este miércoles que aún «no se van a levantar los bloqueos», aunque también matizó que la «pacificación» de Bolivia dependerá de si el Gobierno responde favorablemente a sus pedidos.

El conflicto ha ocasionado desabastecimiento de alimentos, de combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y ha dejado al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, y pérdidas económicas estimadas en 2.760 millones de dólares. EFE

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