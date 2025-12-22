El Gobierno de Brasil crea una secretaría extraordinaria para el Mundial femenino de 2027

São Paulo, 22 dic (EFE).- El Gobierno de Brasil creó la Secretaría Extraordinaria para la Copa del Mundo de Fútbol Femenino 2027, que tendrá como misión ultimar la organización logística de la cita deportiva en el país, según publicó este lunes en el Diario Oficial.

La nueva entidad funcionará hasta el 31 de diciembre de 2027 y estará supeditada al Ministerio de Deporte, explicó la Presidencia brasileña en una nota.

La idea es prestar apoyo y asesorar en la organización logística, la coordinación y la ejecución de las acciones relacionadas con el evento, que por primera vez se celebrará en una nación suramericana.

El próximo Mundial de fútbol femenino tendrá lugar entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027, en Brasil, y contará con la participación de 32 selecciones nacionales.

España, como campeona en 2023 en Australia y Nueva Zelanda, será la defensora del título.

Ocho ciudades brasileñas acogerán los partidos de la gran cita: Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Río de Janeiro, Salvador y São Paulo.

La candidatura de Brasil, donde ya se disputaron dos ediciones del Mundial masculino (1950 y 2014), se impuso a la propuesta conjunta de Alemania, Bélgica y Países Bajos en el Congreso de la FIFA realizado el año pasado en Tailandia. EFE

